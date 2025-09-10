Eine Platine sorgt für Verspätung: Warum ein Hightech-Bahnübergang das letzte Nadelöhr auf dem Weg der Wieslauftalbahn nach Oberndorf ist – und wie lange voraussichtlich noch.
10.09.2025 - 08:00 Uhr
Das vertraute Rumpeln auf den Gleisen war über ein Jahr lang verstummt. Nun naht das Comeback auf ganzer Linie: Vom 22. September soll die Wieslauftalbahn wieder den kompletten Linienweg bis zum Rudersberger Teilort Oberndorf (Rems-Murr-Kreis) befahren. Dies geht aus einer aktuellen Mitteilung des Waiblinger Landratsamts hervor.