Mehr als ein Jahr nach der Flutnacht im Wieslauftal gehen die Aufbauarbeiten weiter. Jetzt fließen 35.000 Euro der Richard-Ritter-Stiftung nach Rudersberg – für drei Projekte.
26.09.2025 - 10:00 Uhr
Über ein Jahr ist seit der verheerenden Flutnacht Anfang Juni 2024 im Wieslauftal vergangen, doch der Wiederaufbau in Rudersberg ist weiterhin in vollem Gange. Nun setzt die Richard-Ritter-Stiftung aus Weinstadt ein Zeichen der Solidarität: Sie stellt 35.000 Euro für drei Projekte in der Gemeinde zur Verfügung.