Mehr als ein Jahr nach der Flutnacht im Wieslauftal gehen die Aufbauarbeiten weiter. Jetzt fließen 35.000 Euro der Richard-Ritter-Stiftung nach Rudersberg – für drei Projekte.

Über ein Jahr ist seit der verheerenden Flutnacht Anfang Juni 2024 im Wieslauftal vergangen, doch der Wiederaufbau in Rudersberg ist weiterhin in vollem Gange. Nun setzt die Richard-Ritter-Stiftung aus Weinstadt ein Zeichen der Solidarität: Sie stellt 35.000 Euro für drei Projekte in der Gemeinde zur Verfügung.

Die neue Ausstattung in der vom Wasser zerstörten Bücherei in Schlechtbach wird laut einer Mitteilung aus dem Rudersberger Rathaus mit einem Betrag von 20.000 Euro unterstützt. Für die Anschaffung eines Spielelements im Außenbereich des Kinderhauses „Schwalbennest“ stehen 10.000 Euro von der Stiftung zur Verfügung. Das Rudersberger Modell der Sprachförderung erhält 5000 Euro.

Betroffen vom Ausmaß der Schäden in Rudersberg

„Das Ausmaß der Schäden in Rudersberg hat uns betroffen gemacht. Die Stiftung möchte mit der Spende einen Beitrag im Sinne der Stifterin zur Unterstützung vor Ort leisten“, so Joachim Grau, Vorstandsmitglied der Richard-Ritter-Stiftung. „Als Stiftung ist es uns ein Anliegen, dass die Projekte insbesondere Kindern zugutekommen. Bildung, Bewegung und Sprache sind fundamentale Bausteine für die Zukunft unserer Kinder, und wir sind froh, hier helfen zu können.“

Hochwasser im Juni 2024 Foto: Gottfried Stoppel

In der Gemeinde kommt diese Unterstützung an. Bürgermeister Raimon Ahrens zeigt sich erfreut: „Wir sind sehr dankbar für die große Unterstützung der Stiftung. Es ist ermutigend zu sehen, wie groß die Solidarität von ganz verschiedenen Seiten ist. Dies motiviert uns als Gemeinde, dafür zu sorgen, dass Rudersberg gestärkt aus der schwierigen Situation herausgeht.“

Hauptamtsleiter Achim Laidig berichtet bereits von konkreten Ideen, wie die Unterstützung umgesetzt wird: „Unsere Einrichtungen sind nach der freudigen Spendenzusage bereits voller Eifer in die Planungen gestartet. Das tut nach dem schwierigen Jahr richtig gut.“

Die Richard-Ritter-Stiftung hat ihren Sitz in Weinstadt. Stiftungszwecke sind vornehmlich die Bereiche Aus- und Fortbildung, Jugend, Altenhilfe sowie Wissenschaft und Forschung.