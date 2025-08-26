Ab 2026 schreibt die Bundeswehr alle jungen Männer ab Jahrgang 2008 an. Sie müssen einen Fragebogen ausfüllen, Frauen können das freiwillig tun. Ab 2028 kommt zusätzlich eine verpflichtende Musterung für alle Männer hinzu.
Der russische Angriff auf die Ukraine hat die sicherheitspolitische Lage in Europa grundlegend verändert. Die NATO drängt ihre Mitgliedstaaten stärker, ihre Verteidigungsfähigkeit auszubauen. Für Deutschland bedeutet das, die Truppenstärke deutlich zu erhöhen, um im Ernstfall handlungsfähig zu sein.