Ab 2026 schreibt die Bundeswehr alle jungen Männer ab Jahrgang 2008 an. Sie müssen einen Fragebogen ausfüllen, Frauen können das freiwillig tun. Ab 2028 kommt zusätzlich eine verpflichtende Musterung für alle Männer hinzu.

Der russische Angriff auf die Ukraine hat die sicherheitspolitische Lage in Europa grundlegend verändert. Die NATO drängt ihre Mitgliedstaaten stärker, ihre Verteidigungsfähigkeit auszubauen. Für Deutschland bedeutet das, die Truppenstärke deutlich zu erhöhen, um im Ernstfall handlungsfähig zu sein.

Verteidigungsminister Boris Pistorius beziffert den aktuellen Mangel auf rund 60.000 Soldatinnen und Soldaten. Die bisherigen Anstrengungen zur freiwilligen Personalgewinnung reichen nicht aus – deshalb soll ein neues Wehrdienstmodell die Lücke schließen.

Was ist der neue Wehrdienst?

Der neue Wehrdienst ist keine Rückkehr zur klassischen Wehrpflicht, sondern ein hybrides Modell mit freiwilligen und teils verpflichtenden Elementen.

Ab 2026 werden alle jungen Männer ab Jahrgang 2008 von der Bundeswehr angeschrieben. Sie müssen einen Fragebogen ausfüllen, in dem Angaben zum Gesundheitszustand, zur Ausbildung und zur Bereitschaft für den Dienst abgefragt werden. Frauen erhalten denselben Brief, sind zur Beantwortung jedoch nicht verpflichtet.

Ab 2028 folgt die nächste Stufe: Alle Männer eines Jahrgangs sollen wieder zu einer verpflichtenden Musterung eingeladen werden – unabhängig davon, ob sie sich für den Wehrdienst interessieren oder nicht. Ziel ist ein Lagebild über die gesundheitliche Eignung der Wehrfähigen.

Wer ist betroffen?

Der neue Wehrdienst betrifft die Jahrgänge ab 2008. Männer zwischen 18 und 25 Jahren sind künftig verpflichtet, den Fragebogen der Bundeswehr auszufüllen. Frauen können ihn freiwillig beantworten. Auf Basis dieser Daten entscheidet die Bundeswehr, welche Kandidaten zur Musterung eingeladen werden.

Welche Leistungen und Bedingungen gelten?

Wer sich verpflichtet, wird sofort als Zeitsoldat eingestuft – bislang galt das erst ab einer Verpflichtung von mindestens zwei Jahren. Die Freiwilligen erhalten damit höheren Sold von mehr als 2.000 Euro netto im Monat und weitere Vergünstigungen.

Der Dienst dauert mindestens sechs Monate, kann aber deutlich verlängert werden. Eingesetzt werden die Rekruten zunächst vor allem als Sicherungs- und Wachsoldaten für den Heimatschutz. Zugleich gibt es Ausbildungs- und Karriereangebote, etwa Schulungen im Umgang mit Drohnen, Sprachkurse, Zuschüsse zum zivilen Führerschein oder Verpflichtungsprämien.

Kann man den Wehrdienst verweigern?

Da es sich offiziell nicht um eine Wehrpflicht handelt, entfällt das klassische Verfahren der Kriegsdienstverweigerung. Niemand wird gegen seinen Willen eingezogen. Wer den Dienst nicht leisten möchte, markiert dies einfach im Fragebogen.

Allerdings bleibt die Option zur Rückkehr zur regulären Wehrpflicht bestehen – ein gesonderter Bundestagsbeschluss würde dafür ausreichen.

Gilt der Wehrdienst auch für Frauen?

Nein. Zwar werden künftig auch Frauen erfasst und angeschrieben, die Teilnahme am Fragebogen bleibt für sie jedoch freiwillig. Eine verpflichtende Erfassung oder gar Einziehung ist nicht vorgesehen. Dafür wäre eine Änderung des Grundgesetzes nötig – und dafür gibt es derzeit keine politische Mehrheit.

Wann wurde die Wehrpflicht abgeschafft?

Die Wehrpflicht wurde 2011 unter Verteidigungsminister Karl-Theodor zu Guttenberg per Bundestagsbeschluss ausgesetzt, aber nicht abgeschafft. Sie ist weiterhin im Grundgesetz verankert und kann mit einfacher Parlamentsmehrheit reaktiviert werden.

Kommt die Wehrpflicht zurück?

Ziel des neuen Modells ist es, den Personalbedarf über Freiwillige zu decken. Bis 2030 sollen mehr als 100.000 junge Menschen den neuen Wehrdienst absolviert haben und später als Reserve zur Verfügung stehen.

Sollten die Freiwilligenzahlen nicht reichen, könnte die Wehrpflicht mit Bundestagsbeschluss wieder eingeführt werden – auch ohne Spannungs- oder Verteidigungsfall. Verteidigungsminister Pistorius hat im Gesetzentwurf jedoch bewusst keinen Automatismus verankert. Genau darüber gab es zuletzt Streit in der Koalition: CDU und CSU drängen auf feste Rekrutierungsziele und einen automatischen Übergang zur Pflicht, wenn diese verfehlt werden. Die SPD lehnt das ab und setzt auf einen Start mit Freiwilligen.

Wie geht es jetzt weiter?

Nach den letzten Abstimmungen in der Koalition soll das Bundeskabinett den Gesetzentwurf am Mittwoch im Verteidigungsministerium (Bendlerblock) beschließen – die erste Kabinettssitzung dort seit Jahrzehnten. Ziel ist es, das Gesetz noch 2025 zu verabschieden, damit der neue Wehrdienst 2026 starten kann.

Der Zeitplan sieht vor:

2025: rund 15.000 Freiwillige im bisherigen Modell.

Ab 2026: Anstieg um jährlich 3.000 bis 5.000 Dienstleistende.

Ab 2028: Alle 18-jährigen Männer werden zur Musterung eingeladen.

Ab 2031: bis zu 40.000 neue Wehrdienstleistende pro Jahr.

Damit soll die Zahl der Soldatinnen und Soldaten schrittweise wachsen. Langfristig plant die Bundeswehr, ihre Stärke auf 260.000 aktive Soldaten plus rund 200.000 Reservisten auszubauen – insgesamt 460.000 Angehörige der Truppe.