Wiedereröffnung in Rudersberg: Die Flut zerstörte ihren Edeka – jetzt feiert Familie Lämmle das Comeback

Weinflaschen, Müsliboxen, Fertigsuppen und Schokopralinen stehen in Reih' und Glied: Manche Regale im Rudersberger Edeka-Markt Lämmle sind schon randvoll mit Produkten. Über anderen hängen noch Plastikfolien, an allen Ecken des Marktes wird noch angeschraubt, weggeräumt und aufgehängt. „Überall gibt es noch etwas zu tun“, sagt Karen Lämmle, die den Markt gemeinsam mit ihrer Mutter Renate führt. Die Spannung steigt: Wird zur Wiedereröffnung am 18. Juni alles fertig sein? „Kurz vor Ultimo geht es hier jedenfalls drunter und drüber“, sagt Renate Lämmle.

Dass hier im einzigen Vollsortimenter des Orts bald wieder Waren über die Kassenbänder wandern und Kunden ein- und ausgehen können, ist nicht selbstverständlich. Manche im Ort hatten wohl schon daran gezweifelt. Die Nacht auf den 3. Juni 2024 hat sich tief in das Gedächtnis der Rudersberger eingebrannt. Nach einem massiven Starkregen, der schon am Vortag begonnen hatte, schwollen die Wieslauf und andere Bäche zu reißenden Strömen an, der Ort wurde von verheerenden Wassermassen getroffen. Unzählige Gebäude standen unter Wasser, Autos wurden mitgerissen, Existenzen vernichtet. Unter den Gebäuden, die besonders hart getroffen wurden, war der Edeka-Markt der Familie Lämmle an der Dr.-Hockertz-Straße.

Am Morgen danach bot sich ein Bild der Verwüstung: Schlamm bedeckte alles, Regale waren durch den Markt verteilt, eine Stahlwand im Keller zerdrückt. Ein großer Teil der Waren war unbrauchbar und musste entsorgt werden. Auch die Kellerräume, in denen die Kühlanlagen und Server untergebracht waren, waren komplett überflutet und zerstört. Was Renate Lämmle als ihr Lebenswerk bezeichnet, schien in Trümmern zu liegen. Auch der Rudersberger Bürgermeister Raimon Ahrens erinnert sich noch an die Situation: „Nach dem Hochwasser gab es hier keinen Strom. Die Security-Leute des Innenministers haben fast Schnappatmung bekommen, als wir damals zur Besichtigung hier im Gebäude waren.“

Das Team von Edeka Lämmle in Rudersberg gibt nicht auf

Nach dem anfänglichen Schock war die Entschlossenheit der Familie Lämmle groß, den Markt wieder aufzubauen. Doch der Neuaufbau gestaltete sich kräftezehrender, langwieriger und komplexer als erwartet. Der Wiederaufbau entwickelte sich zu einem Marathonlauf, geprägt von bürokratischen Hürden, Engpässen bei Handwerkern und Materialien sowie der schieren Größe der Schäden. Viele beschädigte Geschäfte im Ort, wie die Metzgerei Hinderer, die Wieslauf-Apotheke, die Gaststätte Krone und die Bäckerei Mildenberger, hatten ein Jahr nach der Katastrophe wieder offen. Doch beim Betrieb der Lämmles zog sich der Wiederaufbau hin. Die Sanierungsarbeiten an Wänden, Böden und der gesamten Gebäudetechnik stellten sich als so umfassend heraus, dass eine Grundsanierung nötig wurde.

Die meisten Mitarbeiter von damals sind beim Neustart wieder mit an Bord. Foto: Phillip Weingand

Seit 70 Jahren verkauft die Familie im Ort Lebensmittel, 30 davon am jetzigen Standort. Nun beginnt ein neues Kapitel in der Firmengeschichte. „Im Prinzip stehen vom alten Markt nur noch die Außenwände und das Dach“, sagt Karen Lämmle. Regale, Kassen, Tiefkühl- und Frischetheken, zudem noch die Belüftung und der Boden – alles neu und auf modernem Stand. Auch an Position und Zuschnitt der einzelnen Abteilungen hat sich manches geändert. So gibt es jetzt zum Beispiel eine deutlich größere Obst- und Gemüseabteilung, neben der Bäckerei befindet sich ein neu gestalteter Sitzbereich mit Steckdosen und USB-Anschlüssen. „Wir wollten, dass die Kunden sich weiter zuhause fühlen und trotzdem Neues entdecken können“, sagt Karen Lämmle. Unter anderem ist die Weinabteilung jetzt größer, mit einer Weinbar für Verkostungen ausgestattet und ganz zentral im Marktlayout angesiedelt. „Wir haben jetzt auch einen sehr kompetenten Weinberater“, sagt Renate Lämmle.

Das ist für die Neueröffnung in Rudersberg geplant

Früher hatte der Edeka-Markt 70 Mitarbeiter. Nach der Katastrophe kamen die meisten davon bei Märkten in der Umgebung unter. „Die Märkte in der Umgebung hatten ja mehr Umsatz, weil wir weg waren. Die haben sich über die Verstärkung vermutlich gefreut“, sagt Renate Lämmle. Jetzt gelte es, aus den erfahrenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und den neu hinzugekommenen Kollegen ein Team zu machen. „Wenn ich das sehe, geht mir richtig das Herz auf“, sagt die Seniorchefin, als sie sieht, wie ihr Personal um sie herum werkelt. Viele aus dem Team tragen bei dem Pressetermin das gleiche T-Shirt wie die Lämmles: „Wir kommen zurück“ ist darauf zu lesen. Man merkt den Lämmles an: Sie sind ihrem Team dankbar. „Sie haben uns aufgebaut, wenn wir mal down waren.“

Um während der katastrophenbedingten Auszeit sowohl mit dem Personal als auch mit den Kunden in Kontakt zu bleiben, mussten die Lämmles sich einiges einfallen lassen. Bereits im Juli 2024 eröffneten sie in einem anderen Gebäude einen provisorischen Abverkauf geretteter Lebensmittel, liebevoll „Lämmles Tante Emma“ genannt. Und danach boten die Lämmles in einem nahen Küchenstudio Wein- und andere Verkostungen an. Bei einem regelmäßigen Stammtisch hielten die Lämmles ihre Ex-Mitarbeiter über den Stand beim Wiederaufbau auf dem Laufenden.

Für die große Neueröffnung am 18. Juni ab 8 Uhr haben sich die Lämmles einige Besonderheiten ausgedacht. „Die Besucher bekommen eine kleine Überraschung, außerdem wird es hier einige Verkostungen geben, zum Beispiel von Wein, regional erzeugten Säften und Feinkost“, sagt Karen Lämmle. Ab diesem Datum hat der Markt dann ganz regulär geöffnet, von Montag bis Samstag von 8 bis 20 Uhr.