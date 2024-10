Momente des Wiedersehens sind ebenso schön wie flüchtig. Sie können einem den Glauben an die Menschheit zurück geben. Eine Betrachtung von Jan Sellner.

Jan Sellner 13.10.2024 - 10:55 Uhr

Rankings erfreuen sich großen Zuspruchs. Passend zu dieser Darstellungsform könnte man sagen: Sie stehen auf der Beliebtheitsskala ganz oben. Die zehn angesagtesten Ausflugsorte in the Länd, die fünf aufgewecktesten Langschläfer-Locations in der Stadt, die drei fluffigsten Käsekuchen im Viertel – so was geht immer. Diesem Trend wollen wir an dieser Stelle gerne folgen und fragen: Wissen Sie, an welchen fünf Orten in Stuttgart und Umgebung einem am ehesten das Herz aufgeht?