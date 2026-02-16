Ein Storch kehrt nach Weil der Stadt zurück und sorgt für Freude: Leon ist wieder auf dem Storchenturm. Doch wer wird seine Partnerin in diesem Jahr?
Kaum hingen die bunten Fasnetsfahnen am Roten Turm in Weil der Stadt, landete am Samstagnachmittag ein Storch im Horst auf dem Storchenturm. Auf den ersten Aufnahmen vom Vogel war die Ringnummer nicht zu erkennen, die eine eindeutige Identifikation ermöglicht. „Aber an den wilden und immer etwas schmutzigen Federn am Hals habe ich Leon gleich erkannt“, erklärt Storchenbeauftragte Sabine Holmgeirsson, die sich sehr über die Rückkehr des Tieres gefreut hat. Denn aufgrund der Vogelgrippe haben etliche Störche den Winter im Süden nicht überlebt. Inzwischen konnte Leon anhand seiner Ringnummer eindeutig identifiziert werden und quartiert sich somit zum fünften Mal auf dem Storchenturm ein.