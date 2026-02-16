Ein Storch kehrt nach Weil der Stadt zurück und sorgt für Freude: Leon ist wieder auf dem Storchenturm. Doch wer wird seine Partnerin in diesem Jahr?

Kaum hingen die bunten Fasnetsfahnen am Roten Turm in Weil der Stadt, landete am Samstagnachmittag ein Storch im Horst auf dem Storchenturm. Auf den ersten Aufnahmen vom Vogel war die Ringnummer nicht zu erkennen, die eine eindeutige Identifikation ermöglicht. „Aber an den wilden und immer etwas schmutzigen Federn am Hals habe ich Leon gleich erkannt“, erklärt Storchenbeauftragte Sabine Holmgeirsson, die sich sehr über die Rückkehr des Tieres gefreut hat. Denn aufgrund der Vogelgrippe haben etliche Störche den Winter im Süden nicht überlebt. Inzwischen konnte Leon anhand seiner Ringnummer eindeutig identifiziert werden und quartiert sich somit zum fünften Mal auf dem Storchenturm ein.

Eine Neuigkeit von einem der vier beringten Jungstörche aus dem letzten Brutjahr gibt es auch: „Der Ring des Jungstorchs AJL94 wurde am 22. Oktober 2025 in Marokko gesichtet“, weiß Sabine Holmgeirsson, die sich auch im Naturschutzbund Deutschland (NABU) e.V., Weil der Stadt einsetzt. Und zwar wurde die Sichtung vom Tierarzt und Storchenbeauftragten Mustapha Abidi in Kenitra gemeldet. Somit ist der Storch über 2000 Kilometer weit geflogen. Nach Deutschland kehrt er frühestens im nächsten Jahr zurück – mit der ersten Geschlechtsreife.

Mindestens eines der Jungen von Leon und Heidi ist qualvoll verendet, weil es unverdaulichen Müll gefressen hat. Dank des gefüllten Magens ist der kleine Vogel langsam verhungert. Daher Müll, auch während der Fasnetszeit, nicht einfach achtlos wegwerfen.