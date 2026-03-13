Der erste Besuch bei Leni, Clara und Amelie liegt 18 Jahre zurück. Heute gehen die Frauen unabhängige Wege. Was waren Zäsuren im Leben der Markgröninger Ausnahmefamilie?
13.03.2026 - 06:00 Uhr
Zuletzt thronten Leni, Clara und Amelie an diesem Tisch auf Hochstühlen, in abwaschbaren Ärmellätzchen, die Gesichter bis unter die Augen mit Tomatensoße bedeckt. Heute sitzen da drei dezent geschminkte junge Frauen mit übereinander geschlagenen Beinen und zurückhaltendem Lächeln. Dazwischen liegen 18 Jahre. Wo sind sie geblieben?