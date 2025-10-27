Spätestens nach dem dritten Saal bräuchte man eigentlich eine Verschnaufpause. An sich flanieren Museumsbesucher eher entspannt durch Ausstellungen, aber Marina Abramovićs Kunst geht an die Nieren. Sie ist nicht ohne Grund die berühmteste und erfolgreichste Performance-Künstlerin der Welt, denn so konsequent und radikal wie sie hat sich wohl nie jemand dem Schmerz gewidmet. Immer wieder ist Abramović in ihren Performances „durch die Hölle gegangen“. Und wo jemand den Schmerz bewusst provoziert, wird auch das Zuschauen zur Herausforderung.

Trotzdem ist es grandios, was nun in Wien zusammengetragen wurde in der Albertina Modern, die eine große Retrospektive der Künstlerin zeigt – und dem Museum genauso ein volles Haus bescheren wird wie alle Ausstellungen von Marina Abramović. Es ist ein auffallend junges Publikum, das zu ihr strömt, denn obwohl die Künstlerin inzwischen 78 Jahre alt ist, scheint sie den Zeitgeist bestens zu bedienen. Deshalb kann man zum Abschluss des aufwühlenden Rundgangs mit modernen Achtsamkeitsübungen wieder zur Ruhe kommen und Reiskörner zählen.

Ein gutes Zeichen

Dass Marina Abramović sich seit einigen Jahren sogar Veranstaltungen zu Achtsamkeit, Bewusstsein und Digital Detox anbietet, hat ihr durchaus Kritik eingebracht; mancher hält ihre „Marina Abramović Methode“ für nichts als reine Marketingstrategie. Dass sie sich auf ihre alten Tage gern als Weihepriesterin inszeniert, ist aber ein gutes Zeichen – zumindest für die Künstlerin selbst. Denn so, wie sie ihre Performances oft nur haarscharf überlebte, so ist sie aus diesem langen, schmerzhaften Künstlerdasein offenbar geläutert hervorgegangen und am Ende zu sich und zur Ruhe gekommen. Ihre Strategie scheint aufgegangen zu sein.

Denn wenn sich Marina Abramović schnitt oder ekstatisch bis zum Zusammenbruch tanzte, wenn sie regungslos ertrug, wie sich eine Boa Constrictor um ihren Körper schlängelte und sie beinahe erwürgt hätte, so tat sie das, um sich – und dem Publikum – zu beweisen, dass sich Schmerz überwinden lässt. Sie wollte sich gezielt den Dingen stellen, vor denen sie Angst hatte, das Bewusstsein erweitern und letztlich ihre schmerzreiche Kindheit überwinden. Denn die Eltern von Marina Abramović, die 1946 in Serbien geboren wurde, hatten hohe Positionen beim Militär. Statt Wärme regierten Drill und Disziplin.

Marina Abramović „Four Crosses“ voo 2019 Foto: Courtesy of the Marina Abramović Archives / Bildrecht, Wien 2025

Den Zwang zum Kommunismus verarbeitete sie in Aktionen, bei denen sie sich den fünfzackigen Stern, das Symbol des Kommunismus, in den Bauch ritzte. Als sie sich in einen brennenden Stern legte, verlor sie wegen des Sauerstoffmangels das Bewusstsein und wurde gerade noch rechtzeitig vom Publikum gerettet. Ihre Live-Performances verhandelten häufig die Rohheit der Menschen – und auch des Publikums. Das durfte bei einer Performance 1974 mit der Künstlerin machen, was es wollte. In der Wiener Ausstellung liegen auf einem Tisch all die Gegenstände, die sie dazu anbot: Rosen, Federn, aber auch Scheren, Skalpelle oder Nägel. Die Besucher wurden immer übermütiger – und hätten andere nicht eingegriffen, hätte einer den geladenen Revolver vermutlich abgedrückt.

Geschichte geschrieben

Die Wiener Ausstellung macht bewusst, mit wie vielen Arbeiten Marina Abramović Geschichte geschrieben hat – auch, als sie 1997 bei der Biennale von Venedig auf einem Berg blutiger Rinderknochen saß und das Fleisch abbürstete, um an die Kriegstoten im Balkan zu erinnern. Man kann sich der Intensität dieser Arbeiten kaum entziehen. Schmerzlich sind auch die frühen Videos, in denen sie und ihr einstiger Partner, der Künstler Ulay, sich gegenseitig ohrfeigten, brutal küssten oder ihre Haare verknoteten, um die schmerzliche Kehrseite von Liebe und Nähe zu demonstrieren.

In der vorigen Woche wurde Marina Abramović mit dem Praemium Imperiale, einem der wichtigsten Kunstpreise der Welt, ausgezeichnet, denn sie ist zweifellos die bedeutendste Performance-Künstlerin unserer Zeit. Ihre Arbeiten besitzen nicht nur eine existenzielle Wucht, sondern sind auch aus künstlerischer Sicht herausragend, weil sie so extrem konsequent, radikal und präzise sind. Daran lässt die umfassende wie sehenswerte Retrospektive in der Wiener Albertina keinen Zweifel.

Bewegungslos und konzentriert: Marina Abramovics „Artist Portrait with a Candle“ von 2012. Foto: Courtesy of the Marina Abramović Archives / Bildrecht, Wien 2025

Ihre „Forschungen“ hätten sie immer mehr zum Spirituellen geführt, sagt sie – außerdem wollte sie die alten Konzepte auch nicht einfach immer wieder reproduzieren. Sie scheint geläutert und ihren Frieden gefunden zu haben, aus künstlerischer Sicht ist die Beschäftigung mit mentalen Grenzen dagegen nicht immer ergiebig. Einige Arbeiten sind allzu pathetisch und kitschig – etwa wenn sie sich mit Skelett im Arm als Jungfrau Maria inszeniert oder ihren Leib hochästhetisch auf einem Altar anrichtet.

Neues Publikum gewonnen

Immerhin, mit ihren Achtsamkeitsübungen, dem Fegen oder Reiszählen, hat sich Marina Abramović in den vergangenen Jahren ein ganz neues Publikum dazu gewonnen. Und auch in jüngerer Zeit sind bemerkenswerte Konzepte entstanden. Leider fehlen in der Wiener Schau ihre Experimente mit virtueller Realität, dafür hat man ihrer längst legendären Aktion „The Artist is Present“ viel Platz eingeräumt: 2010 saß sie über Stunden im New Yorker MoMA unbeweglich am Tisch und schaute Besucher, die gegenüber Platz nahmen, schweigend an – ein intensiver Moment, der manche sogar zum Weinen brachte.

Der Körper als Werkzeug

Performance

Bei der Performancekunst geht es nicht darum, ein Werk zu erschaffen, sondern die künstlerische Botschaft über eine Handlung zum Ausdruck zu bringen. Der eigene Körper wird also als Medium benutzt wie ein Instrument oder Symbol. Die Fotos und Videos sind letztlich nur Dokumentationen.

Ausstellung

bis 1. März, geöffnet täglich von 10 bis 18 Uhr, Mittwoch und Freitag 10 bis 21 Uhr. adr