Tausende demonstrieren gegen Rechtsruck in Österreich

Erstmals könnte Österreich von einem Kanzler der rechten FPÖ regiert werden. Vor dem Kanzleramt versammeln sich Menschen, die vor der Aushöhlung von Demokratie und Menschenrechten warnen.

red/dpa 09.01.2025 - 19:44 Uhr

Mehrere tausend Menschen haben in Wien gegen die Bildung einer österreichischen Rechts-Regierung unter Führung der FPÖ protestiert. Die Demonstranten vor dem Kanzleramt in Wien hielten Schilder und Transparente mit Botschaften in die Höhe wie „Wir wollen kein rechtsextremes Österreich“ und „Nie wieder ist jetzt“.