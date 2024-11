Am Zentralfriedhof ist Stimmung

Vor 150 Jahren wurde der Wiener Zentralfriedhof eröffnet, eine Monumental-Grabanlage, der sich bei genauerem Hinsehen als ein äußerst lebendiger Ort entpuppt. Ein Ort, der immer einen Besuch wert ist – vor allem jetzt, aus Anlass von Totensonntag

Patrick Guyton 21.11.2024 - 14:49 Uhr

Im Shop hinter Tor 2 gibt es gleich mal eine Kaffeetasse zu kaufen. Neben zwei abgebildeten Grabsteinen steht darauf über den Zentralfriedhof: „Best place to be.“ (auf deutsch, sinngemäß: „Der beste Ort, an dem man sein kann“). Zentralfriedhof – der beste Ort, an dem man sein kann. Auf den ebenfalls angebotenen T-Shirts heißt es: „Und irgendwann bleib’ i dann durt.“ Das sagt schon viel über diese legendäre Wiener Begräbnisstätte, die jedem Österreicher und sicher auch den allermeisten Deutschen ein Begriff ist.