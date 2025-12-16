Endlich wieder Normalität: Die Wieslauftalbahn rollt bald wieder im Halbstundentakt. Parallel werden vorübergehend zu den Hauptverkehrszeiten noch Busverstärker angeboten.
16.12.2025 - 06:00 Uhr
Nächste positive Nachricht für alle, die mit dem „Wiesel“ unterwegs sind. Nachdem kürzlich die durch eine Entgleisung beim Bahnhof Miedelsbach-Steinenberg verursachten Schäden am Drehgestell eines Fahrzeugs der Wieslauftalbahn behoben werden konnten, kommt jetzt die noch bessere, weil grundsätzliche Botschaft: Das „Wiesel“ rollt ab Mittwoch, 7. Januar, im Halbstundentakt