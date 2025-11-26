Nach der Entgleisung eines Zugs in Miedelsbach-Steinenberg rollt die Wieslauftalbahn weiterhin nur eingeschränkt. Das Landratsamt erklärt, wie es mit der Reparatur weitergeht.

Das Wiesel rollt derzeit mit eingeschränkter Kapazität und wird durch Busse ergänzt. Noch am vergangenen Samstag konnte auf der Strecke der Wieslauftalbahn zwischen Schorndorf und Rudersberg gar kein Zug rollen. Der Grund: Am Samstag war es, wie das Landratsamt berichtet, im Bereich der Weiche am Bahnhof Miedelsbach-Steinenberg zu einer Entgleisung gekommen. Daher wurde die Strecke gesperrt und ein Busnotverkehr eingerichtet.

Das betroffene Fahrzeug sei dann durch ein Notfall-Team der Württembergischen Eisenbahn-Gesellschaft (WEG), die das Wiesel betreibt, geborgen und der Instandhaltung übergeben worden. Die beschädigte Infrastruktur – leichte Beschädigungen an den Gleisen im Weichenabschnitt durch das entgleisende Fahrzeug –habe man bereits am Sonntag reparieren können, sodass die Strecke seit Montagmorgen wieder regulär befahrbar sei.

Die Wagen im Wieseldesign sind nicht von dem Schaden betroffen. Foto: Landratsamt

Fahrplan stabil, aber reduzierte Kapazität durch Busse ergänzt

Wie Isabelle Kübler, die Pressesprecherin des Landratsamts Rems-Murr-Kreis, mitteilt, bleibe der Fahrplan uneingeschränkt. Jedoch sei die Fahrzeugkapazität vorübergehend reduziert. Das entgleiste Fahrzeug werde derzeit intensiv geprüft und repariert – die Arbeiten könnten sich abhängig von der Ersatzteillage entsprechend verzögern, bevor es wieder eingesetzt werden könne. Bis dahin werde das ausgefallene Fahrzeug durch Busse ergänzt.

Wie lange wird der eingeschränkte Zugverkehr voraussichtlich anhalten? Darauf sagt Isabelle Kübler: „Zunächst sind wir davon ausgegangen, dass dies bis 29. November andauern wird. Nun ist aber absehbar, dass die Einschränkungen länger anhalten werden, da wir erst einmal ein neues Drehgestell für das Fahrzeug benötigen oder alternativ ein weiteres Fahrzeug.“

Ursache der Entgleisung sei ein defektes Drehgestell am Fahrzeug

Als Ursache der Entgleisung bei Miedelsbach sei ein defektes Drehgestell am Fahrzeug festgestellt worden. Die Schäden an Infrastruktur und Fahrzeug seien mit Ausnahme des Drehgestells gering. Das beschädigte Fahrzeug stehe voraussichtlich wieder zur Verfügung, wenn ein neues Drehgestell beschafft und eingebaut sei. Bei dem betroffenen Zug handle es sich um einen Zug vom Typ Regioshuttle der angemieteten Fahrzeuge – also nicht um eines der beiden Fahrzeuge, die neu beschafft wurden und bereits im Wieseldesign gestaltet sind.

Derzeit stehen bei der Wieslauftalbahn nicht ausreichend Fahrzeuge für eine Doppeltraktion zur Verfügung, heißt es auf der Homepage der WEG. Was bedeutet das genau? „Dass wir keine zwei miteinander kuppelbaren Fahrzeuge haben. Unter einer Zweifachtraktion versteht man zwei miteinander gekuppelte Fahrzeuge. Das heißt, wir haben zwar eines der ‚neuen gebrauchten Fahrzeuge’ und ein Mietfahrzeug, aber diese können nicht miteinander gekuppelt werden. Auf der Wieslauftalbahn fahren wir im Normalbetrieb bis zu einer Dreifachtraktion morgens zur Hauptverkehrszeit“, so Isabelle Kübler. Der Ergänzungsfahrplan ist unter www.weg-bahn.de hinterlegt.