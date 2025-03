Das Waiblinger Landratsamt verkündet einen „Meilenstein beim Wiederaufbau“: Wiederinbetriebnahme der Wieslauftalbahn für alle Fahrgäste folgt definitiv am Montag, 14. April.

Dirk Herrmann 24.03.2025 - 17:00 Uhr

Ist allmählich wieder Land in Sicht in Sachen Verkehrsinfrastruktur im Wieslauftal? Nach der Hochwasserkatastrophe und dem Starkregen vom vergangenen Frühsommer zeichnet sich langsam wieder die Rückkehr zur vorherigen Normalität ab. So soll beim Straßenverkehr im Sommer die Sanierung des erheblich durch Hangrutschungen beschädigten Abschnitts der L 1080 bei der Welzheimer Laufenmühle und dem Erfahrungsfeld der Sinne beginnen.