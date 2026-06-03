Ein Psychiatriepatient stirbt, nachdem Polizisten bei der Fixierung helfen. Unklar ist bisher noch die Todesursache. Die Ermittlungen konzentrieren sich nicht nur auf die Polizisten.
03.06.2026 - 13:19 Uhr
Nachdem ein 34 Jahre alter Psychiatriepatient in Wiesloch (Rhein-Neckar-Kreis) während einer Fixierung durch Polizisten kollabiert und gestorben ist, ermittelt die Staatsanwaltschaft gegen fünf Polizeibeamte. Es bestehe der Verdacht der fahrlässigen Tötung, bestätigte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Heidelberg. „Das Verhalten der Pfleger und gegebenenfalls der Ärzte ist ebenfalls Gegenstand der Ermittlungen.“ Zuvor hatte der „Mannheimer Morgen“ berichtet.