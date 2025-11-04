Am Dienstag funktioniert die Seite der „Bild“-Zeitung im Web offenbar nicht mehr. Die Meldungen schnellen in die Höhe. Der Grund ist zunächst unklar.

Michael Bosch 04.11.2025 - 13:50 Uhr

Der Online-Auftritt der „Bild“ ist aktuell für viele Nutzer offenbar nicht erreichbar. In den sozialen Medien wie „X“ gibt es seit etwa 13.30 Uhr die ersten Meldungen, dass die Nachrichten-Seite offline ist. Auch in den gängigen Störungsportalen schnellten die Meldungen dazu in die Höhe. Hintergrund sind offenbar technische Probleme.