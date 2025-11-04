Am Dienstag funktioniert die Seite der „Bild“-Zeitung im Web offenbar nicht mehr. Die Meldungen schnellen in die Höhe. Der Grund ist zunächst unklar.

Digital Desk: Michael Bosch (mbo)

Der Online-Auftritt der „Bild“ ist aktuell für viele Nutzer offenbar nicht erreichbar. In den sozialen Medien wie „X“ gibt es seit etwa 13.30 Uhr die ersten Meldungen, dass die Nachrichten-Seite offline ist. Auch in den gängigen Störungsportalen schnellten die Meldungen dazu in die Höhe. Hintergrund sind offenbar technische Probleme.

 

User, die die Webseite aufrufen wollten bekamen eine Fehlermeldung: „Die von Ihnen gewünschte Seite konnte leider nicht gefunden werden“, hieß es da. Gegen 14 Uhr gab es ein Statement auf dem X-Kanal der Bild: „Wir arbeiten mit Hochdruck an der Behebung des technischen Problems und bitten um Entschuldigung.“

Wie viele Nutzer von der Störung betroffen sind, ist aktuell nicht bekannt. Keine Auswirkungen gibt es offenbar auf die „Bild“-App. Ein Unternehmenssprecher der Springer-Gruppe konnte auf Nachfrage zu den Gründen der Störung zunächst keine Angaben machen.