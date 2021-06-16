Wie viel Geld schenkt man zur Konfirmation?

Die Konfirmation ist ein ganz besonderer Tag, doch für viele stellt sich die Frage, was man schenken soll. Vor allem bei Geldgeschenken sind sich die Schenkenden oft unsicher. Mehr dazu im Artikel.
Die Konfirmation markiert den Übergang zum kirchlichen Erwachsenenalter. Dieses besondere Fest ist für die Jugendlichen oft auch wegen der Geldgeschenke wichtig. Obwohl Geld ein eher unpersönliches Geschenk ist, sind vor allem Geldgeschenke zur Konfirmation üblich, da der Umgang mit Geld zum Erwachsenwerden gehört. Auch früher waren Geschenke zur Konfirmation auf den Übergang ins Erwachsenenalter ausgerichtet, was oft durch eine Mitgift oder Aussteuer (Vermögen in Form von Gütern) zum Ausdruck gebracht wurde.