Die Konfirmation ist ein ganz besonderer Tag, doch für viele stellt sich die Frage, was man schenken soll. Vor allem bei Geldgeschenken sind sich die Schenkenden oft unsicher. Mehr dazu im Artikel.

Die Konfirmation markiert den Übergang zum kirchlichen Erwachsenenalter. Dieses besondere Fest ist für die Jugendlichen oft auch wegen der Geldgeschenke wichtig. Obwohl Geld ein eher unpersönliches Geschenk ist, sind vor allem Geldgeschenke zur Konfirmation üblich, da der Umgang mit Geld zum Erwachsenwerden gehört. Auch früher waren Geschenke zur Konfirmation auf den Übergang ins Erwachsenenalter ausgerichtet, was oft durch eine Mitgift oder Aussteuer (Vermögen in Form von Gütern) zum Ausdruck gebracht wurde.

Wie viel Geld schenkt man zur Konfirmation? Wie viel Geld man zur Konfirmation schenkt, sollte individuell betrachtet werden. Um ein Gefühl dafür zu bekommen, welcher Betrag angemessen ist, sind folgende drei Punkte entscheidend

Das Verhältnis: Welches Verhältnis haben Sie zum Konfirmanden oder zur Konfirmandin? Hier gilt, je enger das Verhältnis, desto höher das Geldgeschenk. Somit sind wiederum auch zu hohe Geldbeträge unangebracht, wenn man zum Beispiel nur eine entfernter Bekannter ist.

Die eigene finanzielle Situation: Wer selbst finanziell nicht gut aufgestellt ist, von dem wird auch nicht verlangt, große Beträge zu spenden. Wer sich ein großes Geldgeschenk nicht leisten kann, der schenkt das, was möglich ist.

In welchem Rahmen findet die Konfirmation statt bzw. wie ist die finanzielle Situation der Familie? Ist die Familie selbst finanziell nicht gut situiert, kann ein zu hohes Geldgeschenk auch schnell unangenehm sein.

Um eine Idee zu bekommen, wie viel Geld man zur Konfirmation schenkt, sollte man somit vor allem überlegen, wie nahe man dem Konfirmanden oder der Konfirmandin steht. Folgende Verhältnisse können eine grobe Richtlinie geben:

Der engere Familienkreis und Paten - 100 bis 200 Euro

Enge Freunde - 50 bis 100 Euro

Kollegen und Bekannte - 25 bis 50 Euro

Entfernte Bekannte und Nachbarn - 5 bis 20 Euro

Das sollte man bei materiellen Geschenken beachten

Neben den Geldgeschenken können auch materielle Geschenke zur Konfirmation eine Rolle spielen. Individuelle Geschenke mit einem gewissen symbolischen Wert zeigen dem Konfirmanden oder der Konfirmandin Wertschätzung und dass es sich um einen besonderen Tag handelt. Im Folgenden finden Sie die wichtigsten Richtlinien für Sachgeschenke zur Konfirmation:

Traditionelle Geschenke: Zu den traditionellen Geschenken gehören Uhren und Schmuck (zum Beispiel ein Kreuzanhänger), Bibeln oder auch ein Familienerbstück.

Etwas Selbstgemachtes: Vor allem selbstgemachte Geschenke, in denen Mühe steckt, zeigen Wertschätzung. Das kann etwas Traditionelles sein, wie zum Beispiel selbstgemachte Schutzengel, aber auch eine originell gebastelte Verpackung für das Geldgeschenk. In diesem Ratgeber haben wir bereits 20 Ideen zusammengefasst, wie sich Geldgeschenke verpacken lassen.

Zeitgemäßes Geschenk: Auch moderne Geschenke sind angebracht, wenn diese den Geschmack treffen. Das können Tickets für einen gemeinsamen Konzertbesuch oder auch Elektrogeräte sein.

Hilfreiche Tipps: