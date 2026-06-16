Zwei junge E-Scooter-Fahrer entkommen der Polizei in Böblingen. Einer von ihnen wäre dabei fast mit einem Auto zusammengestoßen. Die Beamten suchen nun Zeugen.

Eddie Langner 16.06.2026 - 15:37 Uhr

Zwei E-Scooter-Fahrer sind am Sonntag in Böblingen vor einer Polizeikontrolle geflüchtet. Wie die Polizei berichtet, waren die beiden Jugendlichen Beamten des Böblinger Reviers gegen 15 Uhr in der Geleener Straße aufgefallen. Als die Polizisten die beiden kontrollieren wollten, fuhren diese in unterschiedliche Richtungen davon. Die Beamten versuchten einem der schätzungsweise zwischen zehn und 14 Jahre alten Jungen zu folgen.