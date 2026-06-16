Zwei junge E-Scooter-Fahrer entkommen der Polizei in Böblingen. Einer von ihnen wäre dabei fast mit einem Auto zusammengestoßen. Die Beamten suchen nun Zeugen.

Böblingen: Edmund Langner (edi)

Zwei E-Scooter-Fahrer sind am Sonntag in Böblingen vor einer Polizeikontrolle geflüchtet. Wie die Polizei berichtet, waren die beiden Jugendlichen Beamten des Böblinger Reviers gegen 15 Uhr in der Geleener Straße aufgefallen. Als die Polizisten die beiden kontrollieren wollten, fuhren diese in unterschiedliche Richtungen davon. Die Beamten versuchten einem der schätzungsweise zwischen zehn und 14 Jahre alten Jungen zu folgen.

 

An der Kreuzung zur Pontoiser Straße wäre der junge Zweiradfahrer beinahe mit einem Auto zusammengestoßen. Der Jugendliche setzte seine Fahrt über die Straßburger Straße und einen Fuß- und Radweg fort. Kurz vor dem Bahnhof brachen die Beamten die Verfolgung ab.

Die Polizei sucht nun Zeugen, insbesondere den Autofahrer, der an der Kreuzung beteiligt war. Hinweise nimmt das Polizeirevier Böblingen unter der Telefonnummer 07031 / 13 25 00 oder per E-Mail an boeblingen.prev@polizei.bwl.de entgegen.