Erst wollte niemand das Amt – dann gab es 36 Bewerber. Ein Bürgermeister im Rhein-Neckar-Kreis macht nach einem kuriosen Votum doch weiter.
Thorsten Weber ist noch ganz gerührt. Am Sonntag haben ihn die Wähler von Limbach mit fast 95 Prozent als Bürgermeister bestätigt. Das ist durchaus bemerkenswert, denn Weber stand überhaupt nicht auf dem Stimmzettel. Eigentlich hatte der 60-Jährige schon mit dem Amt abgeschlossen. Acht Jahre leitete er die Geschicke der 4500 Einwohner großen Gemeinde am Rande des Odenwaldes im Rhein-Neckar-Kreis, davor war er Beigeordneter in der Stadt Buchen. Es sei wie ein Hamsterrad – zu viel Frust, zu viel Bürokratie, fand Weber. Es reiche, habe er im vergangenen Jahr zusammen mit seiner Familie deshalb beschlossen.