Wilder Müll im Rems-Murr-Kreis Illegale Müllablagerungen an Containern – neue Regeln machen Kameras möglich
Illegale Müllablagerungen belasten Kommunen im Rems-Murr-Kreis. Eine Gesetzesänderung macht künftig eine Videoüberwachung möglich.
Wer an manchen Containerstandorten im Rems-Murr-Kreis vorbeikommt, sieht nicht nur Altglas oder Papiercontainer, sondern kleine Müllberge. Kartons, kaputte Möbel, Elektroschrott. Manchmal sogar ganze Matratzen. Orte, die eigentlich der sauberen Entsorgung dienen sollen, werden so immer wieder zu wilden Abladeplätzen.