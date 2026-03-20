Wilderich Graf von Bodman: Der Landedelmann vom Bodensee

Der Graf zeigt auf einen unscheinbaren Pott im Treppenhaus. Ein schwarzes Gefäß mit breitem Henkel, ziemlich schwer. Der Kessel sieht aus wie jene Dinge im Haushalt, die irgendwann dem gnädigen Vergessen anheimgefallen sind, weil der Zeitgeschmack über sie hinweg ging. Doch genau das Gegenteil ist der Fall: Mit diesem Kübel im Schloss derer von Bodman steht und fällt das Schicksal dieser adligen Sippe, mindestens symbolisch. Eine fein gesponnene Legende rankt sich um den krötenfarbenen Kessel. Wilderich Graf von und zu Bodman erzählt sie gerne und geradeaus – wenn auch mit leichtem Augenzwinkern. Die Legende handelt von dieser Landschaft, in die sie eingebettet ist, sie raunt von einem Geschlecht, das hierher passt wie der sprichwörtliche Topf zum Deckel.

Die Herren und Frauen von Bodman feierten im Jahr 1307 auf ihrer damaligen Burg oberhalb des Bodensees. Plötzlich brach ein schwerer Brand aus. Die Amme des jüngsten Bodman griff sich einen Kessel, polsterte ihn weich aus und legte den kleinen Johannes hinein. Sie verschloss den Topf und stieß ihn den Berg hinunter. Er rollte bergab, Bauern fanden ihn, entdeckten den Knaben. Er wurde zum Stammvater der Sippe, der Überlebende des Feuers, das ihm nichts anhaben konnte. Seine Amme, so will es der mythische Bericht, sei in der Feuersbrunst umgekommen, auch seine Eltern und die anderen Bewohner der Burg. Der Fall der Burg erinnert nicht zufällig an den Brand von Troja. Auch aus dessen Trümmern kroch ein neues Geschlecht hervor.

Die Allüren des Jet Set sind der Familie fremd

„Der Brand ist historisch“, berichtet der Graf versonnen. Der Kübel im Treppenhaus dagegen stammt aus dem 16. Jahrhundert, ergänzt er mit dem Charme des geübten Schlossführers. Im Kern geht es um das Überleben von Katastrophen. Die Familie stieg damals wie Phönix aus der Asche, denn einer hat überlebt. Seine Nachkommen sind am Bodensee und darüber hinaus präsenter denn je. Sie stehen in der Öffentlichkeit, ohne deren Licht zu suchen. Die Allüren des internationalen Jet Set sind ihnen fremd, ihre Heimat ist der westliche Bodensee – und nicht London, Mailand oder Marbella.

Herr Wilderich marschiert auf die 90 zu. Er geht leicht gebeugt und trägt einen braunen Lodenjanker mit grünem Revers. Sein Ausgehanzug. „Nachher muss ich auf eine Beerdigung“, sagt er. Da passt der Janker bestens, auch wenn er nicht schwarz ist. Ein Landedelmann aus dem Bilderbuch, bescheiden. Er spricht leise und in der hiesigen Mundart. Seine Sätze sind knapp, er kommt ohne Fremdworte aus, verzichtet auf Anglizismen. Der Gesichtsausdruck ist gütig. Er präsidiert dieser verzweigten Familie. Sein kinderloser Onkel adoptierte ihn und übertrug ihm den gesamten Betrieb, das Gut Bodman. Er war 40 Jahre alt, als er ins Geschirr ging. „Das meiste war sanierungsbedürftig“, erinnert er sich. Und vieles wurde mitgeschleppt, das im Laufe der Jahrhunderte ins Portfolio gespült worden war. Landsitze, die keiner mehr braucht, weil sie zu groß sind.

Die Geschäftsführung hat er längst seinem Sohn Johannes, 56, übergeben. Es handelt sich um ein verzweigtes ländliches Imperium, verschachtelt und geschichtet. Basis ist die Landwirtschaft, wie schon vor 500 Jahren: Obst, Vieh, Reben, Wald, Grund und Boden, Häuser. Recht neu im Portfolio ist die Waldruh St. Katharinen, die sich größter Beliebtheit erfreut. In diesem Friedwald kann man für 99 Jahre ein Grab unter alten Bäumen pachten - wahlweise mit Seeblick. Das erscheint vielen Zeitgenossen als idealer Liegeplatz für die Ewigkeit.

Auch nach der Übergabe an seinen Sohn bleibt Wilderich aber der Chef des Hauses, wie das in Adelskreisen heißt. Die Übergabe von Prokura wurde auch räumlich deutlich gemacht: Der Graf zog aus dem Schloss und wohnt jetzt in einem alten Nebengebäude. Zu Fuß kann er seinen Sohn und die Enkel besuchen, die das Schloss mit Leben füllen. Den Weg schlägt er öfters ein. Er führt ihn durch den öffentlich zugänglichen Schlosspark. Dann betritt er den rosaroten Bau durch eine von vielen Türen, verschwindet unauffällig im Archiv. Der Kessel, der den kleinen Johannes Anno Domini 1307 gerettet hat, bleibt hier als familiäres Dingsymbol. Er dürfte den alten Grafen und wohl auch seine Nachfolger überdauern, so will es die Legende des Hauses derer von und zu Bodman.

Repräsentant der vermutlich ältesten Familie am westlichen Bodensee

Er bleibt rituelles Familienoberhaupt und Repräsentant der vermutlich ältesten Familie am westlichen Bodensee. Nur er führt den Titel Graf, alle anderen Mitglieder firmieren unter Freifrau oder Freiherr und gehören formal dem niederen Adel an. So ist das im Hausgesetz geregelt. Bodman hieß die frühe Kaiserpfalz und Residenz der Karolinger, die dort ebenso gerne verweilten wie auf der Insel Reichenau. Einer der kaiserlichen Dienstleute nahm den Namen der Pfalz an und nannte sich Bodman. Auch das waldreiche Hinterland erhielt diesen Namen, es heißt bis heute Bodanrück. Und das große Gewässer mit seinen zwei westlichen Armen führt sich ebenso darauf zurück und heißt bis heute Bodensee. Das war nicht immer so, denn die Römer nannten ihn noch Bregenzer See. Im Mittelalter hieß er lange Zeit Schwäbisches Meer, was die badischen Anrainer heute kaum erfreuen würde. Bodman – da führen sich Wald, Wasser, Dorf und Familie auf ein und denselben Ur-Namen zurück. Sie waren schon immer da.

Wilderich von Bodman spaziert in der Historie wie andere in ihrem Garten. Zahlen und Zusammenhänge ruft er nach Belieben ab, lässt sein Gegenüber nie aus dem Blick. Er doziert über den Bauernkrieg 1525, der auch den Hegau und das Dorf Bodman heimsuchte. Damals passierte etwas Außergewöhnliches: Die Bauern verteidigten Burg und Baron, stellten sich nicht gegen die Grundherren. Der Graf befasst sich schon immer mit vergangenen Zeiten. „Unsere Geschichte ist zugleich die Geschichte dieser Region“, meint er lapidar. Schon der Vorname „Wilderich“ ist althochdeutsch. Der Graf beruhigt milde, der Wilderich habe nichts mit „wilder Mann“ zu tun, vielmehr sei das eine frühe Form von „Ulrich“. Der Diplomlandwirt sucht noch oft das Bodman’sche Archiv im Schloss auf. Regelmäßig steht er vor den eng gestellten Regalen und blättert in Dokumenten des Rentamtes.

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Am Fenster hat er sich einen kleinen Schreibtisch hergerichtet, dort entziffert er Urkunden und Briefe, bereitet kleine Aufsätze vor. Geschichte bedeutet ihm mehr als bloßer Zeitvertreib. Sie ist Selbstvergewisserung: Was bedeutet Adel heute noch? Wer braucht ihn? Wilderich von Bodman findet dafür seine Antwort: „Unsere Familie trägt Verantwortung für das Gemeinwohl.“

Der Großteil des Bodanrück gehört den Bodmans

Sein Adelshaus tut Dinge, die andere mittelständische Unternehmen nicht tun. Der Jahresempfang im Schloss gehört dazu, ebenso der Besuch der Narren mit Musik und voller Mannschaft in Kompaniestärke. Die Gemeinde Bodman erwartet freundliche Aufnahme, eine passende gereimte Rede und nicht zu knappe Verköstigung. Die Familie Bodman liefert. Patriarch Wilderich sagt es auf eine typische Weise so: „Als Alemannen sind wir kompromissbereit.“

Dabei sind Wald, Wiesen, Wein keine ökonomischen Selbstläufer. Der Großteil des Bodanrück gehört den Bodmans, dazu kommen verpachtete Bauernhöfe, weite Apfelgärten, Immobilien. Vieles wurde renoviert, alte Landsitze wurden verkauft. 800 Hafen-Liegeplätze gehören zum Betrieb, was für manchen Bootsbesitzer aus dem Schwäbischen wichtig ist. „Ich konnte den Betrieb schuldenfrei übergeben“, sagt der Chef.

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Auch Wein lassen die Freiherren auf kleiner Fläche anbauen. Das ist nicht mehr selbstverständlich. Die Familie von Baden auf der anderen Seite des Bodensees lässt seine Reben roden, wird auf Spätburgunder und andere Sorten verzichten, weil es sich kaum mehr lohnt. Für das Haus Baden ist Weinbau vor allem eine Frage der Ökonomie. Für den Grafen Bodman läuft das Winzerwesen „nebenbei mit“. Eigener Wein perlt wie eine trinkbare Visitenkarte. Auf einem der schweren Archivschränke stehen leere Wein- und Sektflaschen. Der Nestor der Aristokraten in Südbaden schlägt die Chronik auf und sagt: „Schon 884 hat Kaiser Karl der Dicke das Pflanzen von Reben angeordnet. Seitdem wird der Königsweingarten gepflegt. Warum sollte man das aufgeben?“ Beide Sichtweisen haben etwas für sich - die nüchterne Zukunft und die Pflege einer kultivierenden Tradition.

Die Bodmans stehen fest in der katholischen Kirche

Mit Tradition hat auch die Religion zu tun, zu der sich diese Familie bekennt. Die Bodmans stehen fest in der katholischen Kirche. Das wird auch an einem Detail deutlich: Die Familie leistet sich bis heute ein Hauskloster am nahen Frauenberg. Dort wohnt die geistliche Frauengemeinschaft Agnus Dei. Das Grundstück am Berg, das alte Gebäude und die Hauskapelle gehören der Adelsfamilie. Die Schwestern hoch über dem See leben sehr einfach, oft erhalten sie Spenden aus dem Dorf oder von Wallfahrern.

Selbst wenn sie wollten, könnten sie sich das Leben hinter den alten Mauern nicht leisten. Sie wohnen zinsfrei, gewissermaßen für Gotteslohn. „Das Gebet für unsere Familie ist die Miete“, sagt der Graf. Er hat Agnus Dei immer gegen Kritiker verteidigt, denen das eigenbrötlerische Wesen der Schwestern merkwürdig vorkam. In der Welt des Wilderich von Bodman ist das eine Vereinbarung auf Gegenseitigkeit: Beten gegen freies Wohnen. Ein mittelalterlicher Gedanke.