Wildgänsemanagement in Stuttgart Linksbündnis will Jagd auf Nilgänse verhindern
Eier tauschen, vergrämen, jagen – mit einem Wildgänsemanagement will die Stadt Stuttgart den sich ausbreitenden Nilgänsen Herr werden. Das gefällt nicht jedem.
Eigentlich sind sich Dennis Landgraf und die Stuttgarter Stadtverwaltung in ihrem Ziel einig: „Nilgänse gehören nicht hierher und sollten sich nicht weiter fortpflanzen“, sagt Landgraf, der für die Partei Mensch, Umwelt, Tierschutz im Gemeinderat sitzt. Anders als die Stadt allerdings, die „jagdliche Maßnahmen“ gegen die grau-rostrot gefärbten Vögel als Teil ihres neuen Wildgänsemanagements nicht ausschließt, ist Landgraf dagegen, dass Tiere getötet werden.