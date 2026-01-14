Wildtiere in der Stuttgarter City: Feldhasen erobern den Schlossplatz – was ihnen dennoch zu schaffen macht

In Parks und auf weitläufigen Grünflächen sind sie im Stuttgarter Stadtgebiet längst keine seltenen Gäste mehr – seit Jahren sind Wildhasen dort heimisch. Vor allem im Rosensteinpark in Bad Cannstatt trifft man die Nager an. Wie viele es sind, lässt sich nicht genau sagen, denn die Stadt Stuttgart selbst erhebt keine Zahlen von Feldhasen oder Wildkaninchen. Die Bereiche Rosensteinpark, Schlossgarten und Schlossplatz sind zudem Liegenschaften des Landes. Laut Angaben des Landwirtschaftlichen Zentrums Baden-Württemberg (LAZBW) lag die Feldhasenpopulation dort zwischen 2011 und 2022, dem letzten Jahr der Erhebung, bei einem Gesamtmittelwert von 97 Feldhasen pro Quadratkilometer Parkfläche.