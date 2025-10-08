Sie koten Sitzbänke voll, vertreiben heimische Vögel und vermehren sich rasant: Nilgänse sind in Kornwestheim ein Problem. Nun sollen Stadtjäger helfen, ohne Flinte und mit Augenmaß.
08.10.2025 - 14:00 Uhr
Stolz ist man im Kornwestheimer Rathaus auf den Salamander-Stadtpark. Besonders seitdem das Ufer des dortigen Sees neu gestaltet wurde, ist die Grünfläche richtig einladend. Weil aber nicht nur Menschen den Park toll finden, sondern auch immer mehr Nilgänse, will die Stadt nun handeln und die Population der Vögel begrenzen.