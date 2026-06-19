Wildtiere in Stuttgart Füchse und Feldhasen, unsere wilden Nachbarn
In Stuttgart gefällt es bei Weitem nicht nur Nilgänsen und Waschbären. Wer sonst sind unsere neuen Mitbewohner? Und warum sind manche Stadtjäger so frustriert?
In Stuttgart gefällt es bei Weitem nicht nur Nilgänsen und Waschbären. Wer sonst sind unsere neuen Mitbewohner? Und warum sind manche Stadtjäger so frustriert?
Bei Berichten über Wildtiere in der Stadt entsteht manchmal fast der Eindruck, es gäbe eine wahre Invasion der Tiere. Aber nicht alles ist so, wie man es erwartet. Peter Pitz, der Kreisjägermeister von Stuttgart, hat sein Revier bei Büsnau und hat selbst lange in Botnang gewohnt, beides ist also am Stadtrand. Er erzählt, dass Wildschweine vor zehn Jahren viele Gärten und manchen Friedhof umgegraben hätten – heute sei er froh, wenn er alle vier Wochen mal eine Sau zu Gesicht bekäme. Und früher habe er in einem Jahr oft fünf Rehe geschossen – bei den letzten 15 Ansitzjagden in diesem Jahr sei er ergebnislos wieder heimgefahren.