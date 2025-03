Schulprojekt in Fellbach „Manche von uns hätten ab jetzt nur noch zwei Jahre zu leben“

1937 entsteht ein Klassenfoto an einer jüdischen Volksschule. Ein Jahr später, während der Reichspogromnacht, steht die Schule in Flammen. Was ist aus den Schülern geworden – und wie viele haben überlebt? Eine Fellbacher Schulklasse gibt Einblicke.