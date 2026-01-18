Zwischen wischen Eichholz und Breuningsweiler springt ein Reh plötzlich auf die Straße. Ein Fahrer bremst, ein zweiter kann nicht mehr reagieren – der Schaden ist erheblich.

Frank Rodenhausen 18.01.2026 - 16:36 Uhr

Plötzlich stand es da. Gegen Samstagmittag, kurz nach zwölf, sprang bei Winnenden ein Reh aus dem Wald auf die Kreisstraße 1913. Ein 50-jähriger Renault-Fahrer war gerade unterwegs Richtung Breuningsweiler, als das Tier unterhalb der Deponie Eichholz unvermittelt die Fahrbahn kreuzte. Reflexartig trat er auf die Bremse und brachte seinen Wagen rechtzeitig zum Stehen.