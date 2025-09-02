In Nordrhein-Westfalen sind elf Wildschweine nach einer Kollision mit einem Auto ums Leben gekommen. Zehn Frischlinge und ein Muttertier starben durch den Zusammenstoß.

red/AFP 02.09.2025 - 11:19 Uhr

In Nordrhein-Westfalen sind elf Wildschweine bei einem Zusammenstoß mit einem Auto ums Leben gekommen. Ein 29-jähriger Autofahrer stieß am Montag auf einer Landstraße zwischen Müllenbach und Meinerzhagen im Sauerland mit der Wildschweinrotte zusammen, wie die Polizei in Gummersbach am Dienstag mitteilte. Die 29-jährige Beifahrerin und ein einjähriges Kleinkind kamen mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus.