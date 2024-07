Die Kajak-Olympiasiegerin von 2021 verpasst in Paris den erneuten Gold-Coup – weil sie im Wildwasserkanal ein zu großes Risiko eingeht.

Jochen Klingovsky 28.07.2024 - 20:06 Uhr

Diese Szenerie hatte sich Ricarda Funk anders vorgestellt. Ganz anders. Nach dem Finale im Kajak-Wettbewerb war sie aus dem Wildwasserkanal in Vaires-sur-Marne direkt in die Mixed-Zone gekommen, doch sie schaute dort nicht die Medienvertreter an, die ihr eine Frage nach der anderen stellten. Ricarda Funk hatte nur den riesigen Bildschirm im Blick, der hinter den Journalisten aufgebaut war, und auf dem die stattfindende Siegerehrung übertragen wurde. „Auch wenn ich jetzt gerne selber dort auf dem Podest stehen würde“, sagte sie mit Tränen in den Augen, „denke ich mir: Geil – genießt es!“