Mit 15 Jahren hat Michael Baur in der Wilhelma Eis verkauft. Heute ist der 56-Jährige Geschäftsführer des Wilhelma-Shops.
Nach der Schule ist Michael Baur, 56, einst regelmäßig in die Wilhelma gegangen, um dort Eis zu verkaufen, erzählt er. Heute ist der gelernte Kaufmann Geschäftsführer des Wilhelma-Shops und betreibt im Stuttgarter Zoo zudem vier Kiosks und zwei Eisstände. Mit der Tochter des früheren Eigentümers ist er früher einmal zur Schule gegangen. Den Laden im Stuttgarter Zoo hat er schließlich 2003 übernommen, als es den Schaubauernhof und Streichelzoo noch gab. „Ich war damals schon vier Jahre zuvor Geschäftsführer“, sagt Baur. 2009 wurde schließlich der Wilhelma-Shop am Haupteingang eröffnet. Auf mehr als 200 Quadratmetern sind tausende Artikel zu finden - Plüschtiere, Spielzeug und Souvenirs. Das ist die Welt von Michael und Sandra Baur.