Im Schmetterlingshaus der Wilhelma wird der stete Wandel der Natur erlebbar. Und mit viel Glück sogar der größte seiner Art – der Atlasfalter. Ein Besuch.

Iris Frey 29.04.2025 - 08:18 Uhr

Der Schmetterling gilt als Symbol für die Verwandlung des Lebens. Die Sonne durchflutet das gläserne Haus in der Nähe der Damaszenerhalle der Wilhelma. Draußen ist es noch still. Kaum Besucher sind unterwegs. Im Schmetterlingshaus der Wilhelma herrscht schon fleißiges Treiben. Unzählige Falter flattern unter dem gläsernen Runddach in ihrer Buntheit herum oder sitzen Nektar trinkend auf unzähligen blauen und gelben oder lila Blüten. Nur ein Flughund ruht an einem Ast. In dieser Welt ist Gärtner Thomas Gengenbacher seit 23 Jahren zu Hause. Denn im Jahr 2002 wurde das Schmetterlingshaus eröffnet. Seit sieben Uhr ist er auf den Beinen und hat das Haus mit Kollegen geputzt, nach den Blühpflanzen geschaut und alles gepflegt. In der Wilhelma ist der Gärtner seit 37 Jahren tätig.