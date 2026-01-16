Wilhelma in Stuttgart Diese tierischen Neuzugänge erwartet die Wilhelma im neuen Jahr
In diesem Jahr gibt es wieder einige Neuigkeiten im Stuttgarter Zoo, wie Wilhelma-Direktor Thomas Kölpin im Gespräch erklärt. Welche?
Die Wilhelma erwartet in diesem Jahr einen tierischen Neuzugang bei den Raubtieren: So wird nach dem Tod von Leopard Datis im vergangenen Jahr nochmals dort ein Leopard einziehen, kündigt Direktor Thomas Kölpin an. Er soll über den europäischen Zooverband EAZA (European Asscociation of Zoos and Aquaria) Anfang diesen Jahres kommen.