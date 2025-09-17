In der Wilhelma werden derzeit rund 100 verschiedene Chili- und Paprikasorten gezeigt. Manche ihrer Früchte haben es in sich.
17.09.2025 - 14:17 Uhr
Chili- und Paprikapflanzen werden angebaut, weil ihre Früchte in vielen Küchen als Gewürz verwendet werden. In der Stuttgarter Wilhelma gibt es jetzt Chilipflanzen zu sehen, die den Angaben zufolge zu den schärfsten der Welt gehören. Sie mögen einen sonnigen, geschützten Standort – im historischen Gewächshaus der Wilhelma stehen sie also genau richtig. Dort sind rund 100 verschiedene Sorten dieser Gewächse zu sehen. „Dieses Jahr haben wir gleich 24 Sorten neu in unserer Ausstellung“, erklärt Wilhelma-Gärtnerin Fenja Baumgärtner. Die meisten davon habe der Botanische Garten Bochum zur Verfügung gestellt.