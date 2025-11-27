Für die Wilhelma, Deutschlands einzigem zoologisch-botanischen Garten, ist eine neue Medaille geprägt worden. Was steckt dahinter?
27.11.2025 - 10:17 Uhr
Sie zeigt auf der einen Seite einen Koala, die neue Gedenkmedaille der Wilhelma. Die nun neu hergestellte Medaille aus Silber haben Finanzstaatssekretärin Gisela Splett (Grüne), der Leiter der Staatlichen Münzen Baden-Württemberg, Thomas Bader, und der Direktor des zoologisch-botanischen Gartens, Thomas Kölpin, in der Stuttgarter Prägestätte nun vorgestellt.