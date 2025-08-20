Vier Weißstörche wurden von Schwarzschnabelstörchen im Stuttgarter Zoo aufgezogen und wurden nun ausgewildert. Ist das Projekt geglückt?
20.08.2025 - 10:26 Uhr
Die Gäste aus Ellwangen sind zurück in ihrer Heimat: Vier Störche aus Ellwangen sind in der Wilhelma flügge geworden und wurden nach Angaben des Zoos Mitte August auf einer Wiese zwischen den Ellwanger Teilorten Killingen und Dettenroden frei gelassen. Dabei hatten die vier einen kuriosen Start ins Leben, denn das Vogelquartett wurde von einem Schwarzschnabelstorchenpaar in der Wilhelma aufgezogen, als seien es ihre eigenen Nachkommen.