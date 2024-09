Die großen Pläne des zoologisch-botanischen Gartens für den Neubau der neuen Anlage für die Dickhäuter nehmen eine weitere Hürde.

Iris Frey 14.09.2024 - 09:02 Uhr

Die grün-schwarze Regierungskoalition hat nach eigenen Angaben im Regierungsentwurf für den Doppelhaushalt 2025/2026 Mittel für den Bau der neuen Elefantenanlage in der Wilhelma vorgesehen. Zu finanziellen Details des Entwurfs der Haushaltskommission der Koalition machte ein Sprecher des Finanzministeriums noch keine Angaben. Zuletzt hatte das Ministerium erklärt, dass es eine Planungsrate von elf Millionen Euro eingestellt habe. Letzten Angaben zufolge hatte das Ministerium Gesamtbaukosten von 68,6 Millionen Euro genannt. Dies war aus einer Antwort auf eine Anfrage des FDP-Landtagsabgeordneten Friedrich Haag hervorgegangen. Auch sollen dabei die vom Förderverein der Wilhelma zugesagten Spenden in Höhe von 15 Millionen Euro berücksichtigt werden. Damit würde das Land den fehlenden Betrag von 53,6 Millionen Euro in den Haushaltsplan aufnehmen, wenn dies die Regierungsfraktionen so absegnen.