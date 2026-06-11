Baucontainer, Bohrpfähle und Bombensondierung – die neue Elefantenanlage in der Wilhelma nimmt Gestalt an. Was sich nun am größten Bauprojekt des Zoos ändert.
11.06.2026 - 12:30 Uhr
Es ist das Leuchtturmprojekt der Wilhelma, die neue Elefantenanlage. Und auch das größte Bauprojekt, bisher. Das Land investiert 68,5 Millionen Euro. Allein 15 Millionen Euro trägt der Förderverein der Wilhelma bei. Und so verwundert es auch nicht, wenn am aktuellen Bauzaun im Norden des Asiatischen Schaubauernhofs ein großes Dankeschön an den Förderverein geschrieben steht.