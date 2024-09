Die Wilhelma gehört laut einer Untersuchung des Marktforschungsinstituts Service Value zu den familienfreundlichsten Zoos in ganz Deutschland. Welcher Zoo auf Platz eins landet.

Philip Kearney 05.09.2024 - 11:54 Uhr

Mit rund 1,8 Millionen Besuchern im vergangenen Jahr zählt die Wilhelma zu den beliebtesten Ausflugszielen in Stuttgart. Besonders bei Familien steht der Zoo hoch im Kurs – und das zurecht, wie eine neue Untersuchung des Kölner Marktforschungsinstituts Service Value in Zusammenarbeit mit der Goethe-Universität Frankfurt zeigt.