Wilhelmsheim in Oppenweiler

Ein renitenter Heimbewohner hat am Dienstagmorgen in Oppenweiler zwei Rettungskräfte und Polizeibeamte angegriffen und sie dabei verletzt.

cl 03.09.2024 - 16:23 Uhr

Die Polizei ist am Dienstag gegen 2.30 Uhr alarmiert worden, weil ein Mann aus einem Wohnheim in Oppenweiler-Wilhelmsheim vermisst wurde. Dieser wurde kurz darauf in seinem Zimmer angetroffen. Als der 28-Jährige durch Rettungskräfte versorgt werden sollte, wurde er laut Polizei aggressiv und verletzte zwei Rettungssanitäter leicht.