Willi Achten, Schriftsteller am Niederrhein, hat ein neues Buch vorgelegt. In „Die Einmaligkeit des Lebens“ bleibt er seinen Themen treu – und dem melancholischen Grundton.

Lukas Jenkner 27.02.2025 - 12:04 Uhr

Vordergründig ist es eine Kindheit in rheinischer Idylle, die die beiden Brüder Simon und Vinzenz miteinander verbringen. Die Eltern bauen Obst an, zwischen Jugendfußball im Schatten der Borussia Mönchengladbach, die gelegentlich ihre Talentscouts ausschickt, erster zaghafter Liebe, der Ministranz zu den sonntäglichen Messen und typischen juvenilen Umtrieben wie Partys in den Särgen eines väterlichen Bestattungsinstituts im Freundeskreis hängen die Brüder zusammen wie Pech und Schwefel.