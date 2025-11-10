Willi Weber - droht seiner Villa der Abriss?

Die Luxusvilla thront über dem Stuttgarter Kessel und bietet eine traumhafte Aussicht. Von weither kann man das Prachtanwesen sehen, weil es 2004 im italienischen Landhausstil erhaben in exklusiver Halbhöhe erbaut worden ist. Für den früheren Formel-1-Manager Willi Weber ist sein prunkvolles Refugium mit einer Grundstücksfläche von 4000 Quadratmetern zum persönlichen Rückzugsort geworden. Inmitten seines hektischen Lebens als Manager und Unternehmer bot sein pompös eingerichteter Heimathafen, der seinesgleichen sucht, am Kräherwald Ruhe und Privatsphäre.

„Schweren Herzens“ verkauft Willi Weber seine Villa Nun aber hat sich der 83-Jährige entschlossen, sich von der Immobilie „schweren Herzens“ zu trennen, wie er unserer Redaktion sagt. Der Verkaufspreis liegt bei 11,9 Millionen Euro – damit ist es das teuerste Anwesen, das in Stuttgart derzeit zum Verkauf steht. In seinem Alter sei die Villa „zu groß“ geworden, sagt der Unternehmer. Auch seine Frau wünsche sich aus Altersgründen eine Verkleinerung ihres Wohnens. Willi Weber will künftig abwechselnd in Frankfurt und Stuttgart leben.

Willi Weber will seine Villa in Stuttgart verkaufen. Foto: picture alliance / dpa

Erst vor drei Monaten hat der langjährige Manager von Michael Schumacher damit begonnen, über die Be-Ver GmbH, Beteiligungs- und Verwaltungsgesellschaft mit Sitz in Stuttgart, die das Objekt im Alleinauftrag vermarktet, einen Käufer für seine Traumvilla zu finden. Erfreut ist der Inhaber eines der exklusivsten Anwesen in der Stadt, dass sich in kurzer Zeit bereits etliche Interessenten mit Kaufabsicht gemeldet hätten. „Wir wählen nun in Ruhe aus“, sagt Willi Weber.

Dass die Immobilie trotz des hohen Preises auf eine rege Nachfrage stößt, überrascht die Be-Ver GmbH nicht. Aus Gründen des Datenschutzes will ein Sprecher der Gesellschaft zwar nichts zum Eigentümer sagen, aber eines hebt er hervor: „Es ist nicht übertrieben, wenn wir in diesem Fall von einer absoluten Immobilienrarität reden, die in Stuttgart nur alle paar Jahrzehnte zum Verkauf steht.“ Darüber hinaus gelte es zu bedenken, dass allein der reine Grundstückswert bei diesem Objekt bei über 13 Millionen Euro liege.

Ex-Manager von Michael Schumacher hat 16 Zimmer auf vier Etagen

Die repräsentative Villa, so erklärt der Be-Ver-Sprecher, besteche „durch eine einzigartige Aussicht über Stuttgart, eine luxuriöse Ausstattung auf einer 875 Quadratmeter großen Wohn- und Nutzfläche, eine großzügige Raumaufteilung, Lichtfülle und einen parkähnlich angelegten Garten im mediterranen Stil, der sich über eine Fläche von 2968 Quadratmetern erstreckt“.

Ein Spa-Bereich mit Swimmingpool auf über 250 Quadratmetern im Gartengeschoss gehört dazu. Auf vier Etagen befinden sich unter anderem 16 Zimmer und vier mit Marmor und Granit eingerichtete Badezimmer. Außerdem gibt es acht Stellplätze in der Tiefgarage sowie im Freien. Zum Anwesen gehört schließlich noch ein Nachbargebäude, das ebenfalls mit zum Kauf angeboten wird.

Kaufinteressent will Killesberg-Villa abreißen und Wohnblock neu

Mit dem Spitznamen „Mister 20 Prozent“ wurde Willi Weber bekannt, da er einst ein Fünftel der Einnahmen seiner Schützlinge wie Michael Schumacher als Provision erhielt. So kam der gebürtige Regensburger, der in Stuttgart auch als Gastronom tätig war, zu seinem Reichtum. Luxus pur in einem der exklusivsten Wohngegenden der Stadt: Wer die Villa samt Grundstück über die Bank voll finanzieren will, zahlt über 40.000 Euro monatlich dafür, hat die Be-Ver GmbH errechnet. Auch wenn es die Gesellschaft nicht bestätigt, so ist aber zu hören, dass ein Projektentwickler die erst 21 Jahre alte Villa abreißen will, um dort einen Wohnblock zu bauen, der mit zahlreichen Eigentumswohnungen für höhere Erträge sorgen werde. Willi Weber freilich will, dass seine einzigartige Villa erhalten bleibt.

Dieser Artikel erschien erstmals am 5. Juni 2025 und wurde am 10. November wegen des großen Interesses aktualisiert.