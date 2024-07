Tennisstar Djokovic spart fürs Halbfinale Kräfte und muss im Viertelfinale gar nicht auf den Platz. Zwei Schritte fehlen noch zum nächsten Wimbledon-Titel. Es wartet ein Überraschungs-Halbfinalist.

dpa 10.07.2024 - 19:58 Uhr

London - Der serbische Tennisstar Novak Djokovic trifft im Halbfinale in Wimbledon am Freitag auf Lorenzo Musetti. Der Italiener gewann überraschend gegen den Bezwinger des am Knie verletzten Hamburgers Alexander Zverev. Mit dem 3:6, 7:6 (7:5), 6:2, 3:6, 6:1 beendete Musetti das Turnier für den US-Amerikaner Taylor Fritz und zog in sein erstes Grand-Slam-Halbfinale ein. Im anderen Duell möchte der spanische Titelverteidiger Carlos Alcaraz gegen den früheren US-Open-Gewinner Daniil Medwedew aus Russland bestehen.