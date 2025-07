Die Stuttgarter Tennisspielerin Laura Siegemund ist im Viertelfinale von Wimbledon ausgeschieden. Gegen die Nummer eins der Welt, Aryna Sabalenka, verlor sie in drei Sätzen.

red/dpa 08.07.2025 - 17:34 Uhr

Laura Siegemund winkte enttäuscht ins Publikum, klopfte sich auf die Brust und durfte doch stolz vom Centre Court gehen. Trotz einer fabelhaften Leistung hat die 37-Jährige in einem Drei-Satz-Krimi gegen die Topfavoritin die nächste Sensation in ihrem Wimbledon-Märchen verpasst. Die große Außenseiterin unterlag der Weltranglistenersten Aryna Sabalenka mit 6:4, 2:6, 4:6 und schaffte damit nicht den Einzug in ihr erstes Halbfinale beim Rasen-Klassiker.