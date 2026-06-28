Alexander Zverev niest. Hat sich der French-Open-Sieger erkältet? Nein, erklärt der beste deutsche Tennisspieler - und überrascht vor dem Rasenklassiker in Wimbledon mit seiner Erklärung.
London - Im Schatten der hintersten Ecke seines Wimbledon-Trainingsplatzes ließ sich French-Open-Sieger Alexander Zverev auf den Rasen sacken. Kräftig schnäuzte er sich in sein Handtuch, lachte dann mit seinem Trainingspartner Andrej Rubljow. Seinem Vater reichte er die Hand, damit dieser ihm vom Boden aufhalf, bevor es weiterging.