Ein Nachbarschaftsstreit hilft dem Gedanken zur Entbürokratisierung auf die Sprünge.

Brunhilde Arnold 05.08.2025 - 13:05 Uhr

33 Bebauungspläne regeln seit 1951 bis heute, wie und was in der Heckengäu-Gemeinde Wimsheim gebaut werden darf. Neben vielem anderem wird darin auch vorgeschrieben, wie die Zäune und Hecken aussehen dürfen, die private Grundstücke von öffentlichen Gehwegen und Straßen trennen. Der Wimsheimer Bauamtsleiter Leon Grimm hat in einer ausgesprochenen Fleißarbeit die Ortssatzungen durchforstet und dabei ein Sammelsurium unterschiedlicher Festlegungen gefunden. So sind Einfriedungen zum Teil bis zu einem Meter Höhe und bei Bedarf mit 30 Zentimeter hohem Sockel zulässig, zum Teil bis 1,25 Meter und in der Ortsmitte sogar bis 1,80 Meter zulässig, was allerdings laut dem Bauamt kaum genutzt wird. Mit diesen unterschiedlichen Bestimmungen soll nun Schluss sein.