Windkraft im Rems-Murr-Kreis Berglen und Remshalden öffnen Wälder für Windräder
Berglen und Remshalden stellen kommunale Waldflächen für Windenergie in Aussicht. Eine Bürgerinfo ist geplant.
Berglen und Remshalden stellen kommunale Waldflächen für Windenergie in Aussicht. Eine Bürgerinfo ist geplant.
Die Gemeinderäte der Gemeinden Berglen und Remshalden sind grundsätzlich bereit, kommunale Waldflächen im Gebiet Buocher Berg-Oberholz für ein gemeinsames Windenergieprojekt bereitzustellen. Die Entscheidung fiel in den jüngsten Sitzungen beider Gremien.