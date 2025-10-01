In Sachen Windkraft hat weiterhin der Gemeinderat das Sagen in der Schleglerstadt – und nicht die Bürger. Aber ein Anwalt soll hinzugezogen werden.
01.10.2025 - 18:33 Uhr
Mit ihrem Vorstoß, die Heimsheimer Bevölkerung darüber entscheiden zu lassen, ob kommunaler Wald für Windenergie genutzt werden soll, sind die Bürger für Heimsheim (BfH) samt der Frauen für Heimsheim (FfH) gescheitert. Zwar sprachen sich gleich viel Gemeinderatsmitglieder dafür wie dagegen aus, doch für ein positives Votum hätte es eine Zwei-Drittel-Mehrheit gebraucht. Schließlich ersetzt ein Bürgerentscheid einen Gemeinderatsbeschluss und ist daher in der Kommunalpolitik ein machtvolles Instrument. Heimsheim bleibt also vorerst im Interessenbekundungsverfahren mit der Nachbarkommune Weissach.