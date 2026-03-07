Windpark-Kontroverse in Renningen Demokratie braucht echtes Zuhören
In einer Sitzung zum Windpark enthüllt die Bürgermeisterin einen körperlichen Übergriff. Ein krasses Beispiel, wie eine Debatte eskalieren kann, meint Redakteurin Ulrike Otto.
Wums, das hat gesessen: Als Renningens Bürgermeisterin Melanie Hettmer zu Beginn einer Sondersitzung des Gemeinderats von Anfeindungen und sogar einem körperlichen Angriff berichtet, ist der Schock bei den rund 500 Zuschauern in der Stegwiesenhalle deutlich zu spüren. Die Erkenntnis, die da einsetzt: In der Debatte über einen geplanten Windpark im Renninger Wald ist kräftig was schief gegangen.