Winemaker’s Diner im High Fidelity: Mit 15 Weinflaschen gesammelt, Jahre später endlich Winzer

Wein gibt es im High Fidelity in großer Auswahl, nun lädt Bernd Kreis auch noch die Weinmacher in sein Lokal im Stuttgarter Bohnenviertel ein. Winemaker’s Dinner heißt die neue Reihe, die mit einem Winzer von der Loire gestartet ist. Anatole de la Brosse ist für den Wirt und Weinhändler schließlich „die aufregendste Entdeckung in den vergangenen Jahren“ gewesen. Der Franzose sei einer der begabtesten und talentiertesten Weinmacher überhaupt, schwärmte er. Sechs Weine hatte der Winzer dabei – und eine gute Geschichte. Der Küchenchef Alfio Zamora serviert dazu vier Gänge im Nikkei-Stil. Denn das High Fidelity ist neben Weinbar und Listening Room für Jazz mittlerweile auch ein Restaurante Peruano.