Seine Frau Gerlinde verkauft regelmäßig Marmelade auf dem Weihnachtsmarkt für den guten Zweck, aber den Regierungschef selbst sieht man selten am Glühweinstand. Seine Erklärung ist kurz und prägnant.

red/dpa 26.11.2024 - 14:15 Uhr

Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) treibt sich nach eigenem Bekunden privat nicht auf Weihnachtsmärkten herum. Seine Erklärung: „Ich brauche nichts mehr“, sagte der Regierungschef auf Nachfrage in Stuttgart. „Und Brötle backt meine Frau selber.“ Dabei zeigt sich seine Frau Gerlinde regelmäßig auf dem Weihnachtsmarkt - mit den Landfrauen verkauft sie in der Adventszeit Marmelade auf dem Markt in der Stuttgarter Innenstadt.