Winfried Kretschmann Welche Politiker wollen wir?
Winfried Kretschmann ist das Rollenmodell für ein Regieren, das Vertrauen schafft, kommentiert Reiner Ruf.
Winfried Kretschmann ist das Rollenmodell für ein Regieren, das Vertrauen schafft, kommentiert Reiner Ruf.
Eine leise Melancholie umweht den Abschied Winfried Kretschmanns von der Villa Reitzenstein. 15 Jahre hat der bald 78-Jährige das Land regiert; immer gab es ein gutes Gefühl, ihn dort oben zu wissen, auf Stuttgarter Dreiviertel-Höhenlage. Er ist ein Mann wie das Land: mal Weltgeist, mal Kleingeist, grummelig, gelegentlich feurig, dann wieder störrisch, immer verlässlich.